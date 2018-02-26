تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة نت - وكالات

واصل الإسباني جوسيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي, تحديه للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بظهوره مرتديا شارة صفراء لدعم مسجونين سياسيين في إقليم "كتالونيا" مسقط رأسه، خلال مواجهة أرسنال (3-0) في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وأصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بيانا رسميا قبل يومين، اتهم خلاله غوارديولا بخرق اللوائح, بعد ارتداء الشريط الأصفر خلال مبارياته مع السيتي، وهو ما يعدّ إقحاما واضحا للسياسة في كرة القدم، ما يتعارض مع قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

وقالت صحيفة "ميرور" الإنجليزية, إن غوارديولا ارتدى الشريط الأصفر على صدره في نهائي كأس الرابطة، الأمر الذي اعتبرته تحديا واضحا من المدرب الإسباني للاتحاد الإنجليزي.

يشار إلى أن غوارديولا أعلن مسبقا تأييده لاستقلال إقليم "كتالونيا" عن إسبانيا، ودافع عن المسجونين الذين خرجوا في مظاهرات لتأييد الاستقلال، وأكد استمرار ارتدائه الشريط حتى إطلاق سراحهم.