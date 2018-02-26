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الرسالة نت - وكالات

تعرض نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان لإصابة خطيرة، اضطر على إثرها للخروج من الملعب محمولا على نقاله، قبل نهاية مباراة فريقه مع مارسيليا في "كلاسيكو" فرنسا بـ10 دقائق.

وجاءت الإصابة دون أي احتكاك مع لاعبي الخصم، بعدما شعر نيمار بالألم وهو يحاول افتكاك كرة من مدافع مارسيليا، لكنه سقط فجأة على الأرض وبدأ بالبكاء.

وأمسك اللاعب قدمه بشدة وهو يبكي، ويبدو أن الإصابة في مفصل الكاحل، وقد تكون خطيرة، ويمكن أن تتسبب في غيابه عن الملاعب فترة طويلة، وتهدد مشاركته في لقاء ريال مدريد الإسباني المقرر بالسادس من الشهر المقبل، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

واضطر باريس سان جيرمان للعب بـ10 لاعبين حتى نهاية اللقاء، حيث استنفذ أوناي أيمري تغييراته الثلاثة خلال اللقاء.