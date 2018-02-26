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غزة - الرسالة نت

يكون الطقس اليوم الإثنين غائم جزئي وماطر ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام.

ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، ومائلاً للبرودة نهارا، وباردا ليلا، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

يوم غد الثلاثاء يكون الطقس غائم جزئي وماطر ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام.

ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، وباردا نسبيا نهارا، وباردا ليلا، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار خلال ساعات النهار، وتكون الأمطار غزيرة أحيانا خلال الفترة الصباحية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.