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الضفة المحتلة - الرسالة نت

شنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة في صفوف فتية وشباب قرية دير نظام والنبي صالح في محافظة رام الله، واعتقلت ١٠ منهم.

واعتقل جيش الاحتلال الطفل الجريح محمد فضل تميمي ١٥ عاما، وشقيقه تميم فضل تميمي ١٧ عاما، الطفل صهيب سميح تميمي ١٤ عاما، وأحمد سامي تميمي ١٩ عاما، ومؤيد حمزة تميمي ١٧ عاما، ومحمد مجاهد تميمي ١٥ عاما، وأمجد عبد الحفيظ تميمي ٢٨ عاما، وعمر صالح تميمي ٢٩ عاما، واسلام صالح تميمي ٢١ عاما، ووئام اياد التميمي ١٧ عاما.

وزعم جيش الاحتلال أنه عثر على سلاح خلال عمليات التفتيش في قرية عين يبرود واستولت على أموال في بيت لحم.