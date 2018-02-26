تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة نت - محمود هنية

وصل وفد وزاري من حكومة الحمد الله قطاع غزة قادمًا من الضفة المحتلة، بالتزامن مع وصول وفد أمني مصري إلى القطاع.

الوفد الحكومي المكون من خمسة وزراء، جاء في زيارة "عادية" ضمن المهام الاعتيادية للحكومة، وجاء في توقيت غير مرتبط بوصول الوفد الأمني المصري، كما تقول حركة فتح.

ويضيف المتحدث باسم الحركة عاطف أبو سيف: "إن زيارة وفد الحكومة الفلسطينية غير مرتبطة بوصول الوفد الأمني المصري لغزة، وإن تزامنت الزيارتان في نفس اليوم".

وذكر أبو سيف في تصريح لـ"الرسالة" أنه لا يوجد أي لقاءات مجدولة بين الوفدين بشكل سابق، "دون أن يعني ذلك عدم حدوث لقاءات بينهما".

وأوضح أن وفد الحكومة الذي يضم خمسة وزراء، سيعقد اجتماعًا عبر الفيديو كونفرنس مع باقي أعضاء الحكومة، مضيفا أن هذه الزيارة عادية تأتي ضمن المهام الاعتيادية للحكومة.

وأكدّ أن الحكومة ستقر نتائج اللجنة الإدارية والقانونية المكلفة بدمج الموظفين، "لكن ضمن قاعدة التمكين الكامل للحكومة".

وحول إمكانية عقد لقاء مع حماس، أجاب أبو سيف: "لا يوجد شيء مخطط لذلك مع تأكيدنا بأن حماس شريك في المصالحة"، مشيرا إلى أن وفد مركزية فتح قد يصل غزة في أي لحظة ضمن المهام التنظيمية المناطة به.

وأشار إلى أن حركة فتح لم تحدد سابقا وقت لزيارة أعضاء مركزيتها، ولكن أكدت على ضرورة تواجدهم في غزة، و"هذا سيحصل في أي وقت".

وبالنسبة للقاءات المصالحة مع حماس، ذكر أبو سيف أن أي لقاء مرهون بنتائج زيارة الوفد الأمني المصري، لافتًا إلى أنه يجري التواصل بين قيادة الحركة والمسؤولين المصريين للوقوف على كامل المستجدات.

واشترط المتحدث باسم فتح تمكين الحكومة من كامل مهامها، ومن بينها الجهاز القضائي "فلا يمكن للحكومة ان تقوم بدورها دون تمكين القضاء، كونه تابع للدولة ويجب أن تبسط هذه الدولة سيادتها الممكنة في الأجزاء المتاحة من الوطن"، وفق تعبيره.

وفيما يتعلق بالملف الأمني، ذكر أن تفعيل هذا الملف مرتبط بتقديرات الحكومة حول سبل تسهيل عملها، مشيرا إلى وجود تصورات عملية حول حل هذه الازمة قدمت من حركتي حماس وفتح.

وحول تطورات العلاقة بين حماس والنائب محمد دحلان، أجاب أبو سيف: "دحلان ليس جزءا من فتح وأي اتفاق تجريه حماس معه هو شأنها، لكنّه التفاف غير دقيق وغير سليم على البوابة الرئيسية للمصالحة، والتي تعني أن الحركتين فقط هما الشريكان الرئيسيان في المصالحة وليس المطرود دحلان"، وفق تعبيره.

وأضاف: "أي اتفاق معه لا يعنينا، ما نريده أن نلتزم باي اتفاق نوقعه"، مشيرا إلى أن القضاء الفلسطيني من حقه أن يفتح ملف أي شخصية متورطة في الفساد خاصة وأن فلسطين أصبحت عضوا في الانتربول الدولي.

وتشير مصادر فصائلية، إلى أن زيارة الحكومة تأتي في سياق الاستجابة للدعوة المصرية، التي حثتها على اتخاذ خطوة من هذا القبيل، مضيفة أنها "زيارة بروتوكولية لا تحمل في طياتها اجندة حقيقية للتنفيذ".