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الرسالة نت - وكالات

أوقعت قرعة دور الـ16 من الدوري الأوروبي, ميلان الإيطالي في مواجهة "طاحنة" مع أرسنال الإنجليزي يومي 8 و15 مارس المقبل.

وستجذب المواجهة أنظار المتابعين, كونها تحتضن لاعبين تُقدر قيمتهم بنحو مليار دولار، لكن المحصلة هذا الموسم وفي المواسم الأخيرة مخزية لجماهير العملاقين ولا تليق بهما، خصوصً أوروبيا.

وسحب النجم الفرنسي إيريك أبيدال القرعة، وما أن وقع الاختيار على ميلان وأرسنال حتى تشوّق الجمهور لمواجهة مثيرة، بينما تحسّر البعض على أمجاد سابقة للناديين في دوري أبطال أوروبا، لا يبدو أنها ستكون في الأمد القريب.

وتقدر قيمة التشكيلتين بنحو 832 مليون يورو (أكثر من مليار دولار), إذ تقدّر تشكيلة ميلان بـ340 مليون يورو، مقابل 492 مليونا لأرسنال، بحسب موقع "ترانسفير ماركت".

ولكن أرسنال لن يتمكن من الاستعانة بخدمات أغلى لاعب في صفوفه، وهو الوافد الجديد بيير إيميريك أوباميانغ (65 مليونا)، بسبب مشاركته أوروبيا مع بوروسيا دورتموند هذا الموسم، إلا أنه في المقابل يملك ألكسندر لاكازيتي (55 مليونا) ومسعود أوزيل (50 مليونا)، فضلا عن أسماء أخرى مثل هيكتور بيليرين (35 مليونا), وناتشو مونريال (23 مليونا).

أما فريق ميلان، الفائز بدوري الأبطال 7 مرات، ولا يتفوق عليه سوى ريال مدريد، فأغلى لاعبيه هو الحارس الصاعد جيانلويجي دوناروما (40 مليونا)، يليه ليوناردو بونوتشي (35 مليونا), وخيسوس فيرنانديز سوسو وأليسيو رومانيولي وأندريه سيلفا (25 مليونا).

ويتطلع الناديان إلى الظفر باللقب القاري لتعويض الإخفاقات المحلية، فأرسنال يحتل المركز السادس، وعلى الأرجح لن يتمكن من بلوغ المربع الذهبي والتأهل مباشرة لدوري أبطال أوروبا، كما كان الحال في الموسم الماضي، لذا يبدو سبيله الأقرب هو التتويج بلقب "اليوروبا ليغ".

في المقابل، يمرُ ميلان الجريح بنفس الظروف الصعبة, إذ يحتل المركز السابع في الدوري الإيطالي الذي لم يتوج بلقبه منذ 2011، وسيغيب على الأرجح عن دوري الأبطال لموسم جديد، رغم حالة التفاؤل في بداية الموسم، مع انتقال الملكية لمستثمرين من الصين.

ويواجه ميلان منافسه لاتسيو في نصف نهائي كأس إيطاليا، لعله يعود إلى منصات التتويج هذا العام.

ولكن الفرحة الأكبر لجماهير "الروسونيري" ستكون عبر تخطي أرسنال والوصول إلى لقب الدوري الأوروبي، رغم وجود منافسين أقوياء في البطولة الثانية من حيث الأهمية في أوروبا، مثل بوروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد, اللذين من الممكن أن يصطدم بأحدهما في دور الـ8 حال وصوله إليه.