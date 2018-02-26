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الرسالة نت - وكالات

حقق البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد ثلاثة أرقام مميزة، بعدما شارك في فوز فريقه على ألافيس (4-0), ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإسباني.

وأصبح رونالدو، الذي سجل هدفين في شباك ألافيس، الثاني في تاريخ الدوري الإسباني الذي يسجل 300 هدف، بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة صاحب الـ"369" هدفا.

وبات ألافيس آخر ضحايا "الدون" في "الليغا"، إذ أصبح الفريق رقم "29" الذي يزور الدولي البرتغالي شباكه من أصل 31 واجههم في المسابقة على ملعب "سانتياغو برنابيو"، علما أنه فشل في التسجيل على ملعب الريال أمام فريقي ليغانيس وتينيريفي.

فضلا عن ذلك، تمكن رونالدو من إحراز 11 هدفا خلال آخر 7 مباريات خاضها مع ريال مدريد في مختلف البطولات، وهو ما يؤكد الحالة الرائعة التي يعيشها في الفترة الأخيرة.