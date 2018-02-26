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الرسالة نت - وكالات

أكد الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي، أن الدنماركي الشاب أندرياس كريستينسن مدافع الفريق يتمتع بكل المقومات التي قد تتيح له إمكانية حمل شارة قيادة "البلوز" في المستقبل، مدافعا عنه ضد الانتقادات التي نالته في الفترة الأخيرة.

وقال كونتي في تصريحات نقلتها صحيفة "صن" الإنجليزية: "لديّ ثقة كبيرة في كريستينسن، وهو لاعب المستقبل في تشيلسي، وقد يبقى هنا لمدة 10 أو 12 عاما، وأيضا قد يكون قائد الفريق في المستقبل".

وأضاف: "بشكل شخصي لقد نسيت خطأه في مباراة برشلونة، وعندما تكون لاعبا فمن الممكن أن ترتكب بعض الأخطاء في مسيرتك".

وتابع: "إذا تحدثت عن كل الأخطاء التي ارتكبتها طوال مسيرتي، فإنني لم أكن لأظهر هنا في يوم من الأيام".

يشار إلى أن كريستينسن لعب 31 مباراة مع تشيلسي هذا الموسم بكل البطولات، ولم يحرز أو يصنع أي أهداف.