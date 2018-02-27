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دمشق-الرسالة نت

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ضربة جوية نفذها تحالف تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة قتلت 25 شخصا بينهم أطفال في آخر معقل للتنظيم على نهر الفرات في سوريا.



وقال المرصد ومقره بريطانيا إن الضربة نفذت في منطقة ضهرة علوني قرب منطقة الشفعة وإن أكثر من نصف القتلى من النساء والأطفال.



وقال الكولونيل رايان ديلون المتحدث باسم التحالف ردا على سؤال لـ"رويترز" عن تقرير المرصد "نأخذ كل المزاعم بجدية وكما نفعل دائما سنضع ذلك في تقييمنا للخسائر بين المدنيين وسننشر النتائج على شهريا".



ونفى التحالف الدولي تنفيذ أي ضربات جوية الأحد.



وأوضح في رد لفرانس برس عبر البريد الإلكتروني "لم يتم الإبلاغ عن أي ضربات للتحالف في سوريا الأحد" موضحاً أن التحالف "يبذل قصارى جهد للتقليل من الخسائر البشرية والضرر بممتلكات المدنيين قدر الإمكان"



وأكد في الوقت ذاته "استمرارنا في دعم شركائنا في قوات سوريا الديموقراطية عبر ضربات دقيقة لضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم الدولة في سوريا".



وغالباً ما ينفي التحالف الدولي استهداف مدنيين في ضرباته. ويعد شريكاً رئيسياً لقوات سوريا الديموقراطية، ائتلاف فصائل كردية وعربية تدعمها واشنطن، التي تمكنت من طرد تنظيم الدولة من مساحات واسعة في شمال وشمال شرق سوريا.

عربي 21

