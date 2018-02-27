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غزة - الرسالة نت

حقق الهلال مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على نظيره اتحاد الشجاعية (1-0), ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وتسببت الخسارة في ابتعاد اتحاد الشجاعية عن صراع المنافسة على المراكز الثلاثة الأولى بشكل كبير, كما أنها حرمته من تحقيق رقم غير مسبوق هذا الموسم.

وكان "المنطار" قبل اللقاء, يتساوى مع شباب خانيونس في سلسلة عدم الخسارة لـ"9" لقاءات متتالية, وكان يطمح للفوز على الهلال لأجل الانفراد بالرقم, غير أن الخسارة حرمته من ذلك.

يشار إلى أن اتحاد الشجاعية يحتل المركز الخامس في دوري الدرجة الممتازة برصيد 26 نقطة, جمعها من 7 انتصارات, و5 تعادلات, مقابل تلقيه 6 خسارات.