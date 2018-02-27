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الرسالة نت - فادي حجازي

فاز شباب خانيونس على ضيفه الأهلي (3-0), ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وشهدت المباراة تسجيل إسلام أبو عبيدة مدافع شباب خانيونس هدف التقدم لفريقه, ليرفع رصيده إلى 5 أهداف, وهو رقم مميز بالنسبة لأحد لاعبي خط الدفاع.

ولكن الغريب في أهداف أبو عبيدة الخمسة, أن جميعها جاءت بالرأس, ليكون أكثر لاعبي قطاع غزة تسجيلا للأهداف الرأسية هذا الموسم.

وأحرز مدافع "النشامى" أهدافه الخمسة أمام الأهلي "هدفين", وهدف ضد كل من شباب رفح, واتحاد الشجاعية, وشباب جباليا.

يشار إلى أن أبو عبيدة يمتاز بطول القامة, وهو ما ساعده في إحراز الأهداف الرأسية خلال لقاءات الدوري هذا الموسم.