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الجزائر - الرسالة نت

كشفت مصادر مقربة من المنتخب الوطني الفلسطيني, عن فضيحة حقيقية تتعلق بمعسكر المنتخب الحالي في الجزائر.

وأكدت المصادر أن مدرب منتخب فلسطين البوليفي خوليو سيزار, عيّن نجله الذي يبلغ من العمر حوالي "23 عاما" كمساعد له في الجهاز الفني, وهو ما يعدّ بمنزلة فضيحة حقيقية تتعلق بالمنتخب, دون أن يجد معارضة من أحد.

ويعتبر المعسكر الخارجي في الجزائر, أول تجمع للاعبي الوطني مع المدرب سيزار, الذي تم تعيينه كمدرب للمنتخب بتزكية من تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية, بعدما تكفّل الأخير براتبه.

يشار إلى أن سيزار لا يملك تاريخا تدريبيا ناجحا, كونه درّب فريق كلوب أورورا البوليفي، ومواطنه ريال بوتوسي، كما تولى تدريب منتخب بوليفيا بين عامي 2015-2016 في تصفيات كأس العالم الأخيرة.