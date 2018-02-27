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عمان-الرسالة نت

تمضي الحكومة الأردنية في إجراءات تنفيذ مشروع خط الغاز الطبيعي مع الاحتلال الاسرائيلي، بعد مباحثات ومذكرات تفاهم استمرت لسنوات.

وشرعت الحكومة في استملاك أراض في مناطق شمال الأردن لأغراض تنفيذ خط الأنابيب بعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك، وخصصت الحكومة ضمن موازنة 2018، نحو 1.5 مليون دينار (2.1 مليون دولار) لتنفيذ خط الغاز مع إسرائيل.

وأعلنت الصحف الرسمية الأردنية في وقت سابق من هذا الشهر قيامها باستملاكات لـ 344 دونما واستئجار 611 دونماً أخرى، في محافظتي إربد والمفرق (شمال)، لصالح وزارة الطاقة والثروة المعدنية لغايات تنفيذ المشروع.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر حكومي أردني، قوله: إن "الحكومة ماضية في مشروعها وفقا لما هو مخطط".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لحساسية الموضوع، أن "الاستملاكات التي تم الإعلان عنها هي كامل الاستملاكات المطلوبة للمشروع، أي أنه لن تكون هناك مرحلة أخرى من الاستملاكات"، متابعاً: "في حال وجدنا أن مساحات أو قطعا من الأراضي سقطت سهوا في الاستملاك، فسيتم إصدار لضمها في حينه".

ووقعت شركة الكهرباء الوطنية وشركة نوبل إنيرجي الأمريكية في سبتمبر/ أيلول 2016 اتفاقية تسري في 2019 لاستيراد 40 بالمائة من حاجة الشركة من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء من إسرائيل.

وتعتبر الشركة المستورد الوحيد للغاز، لتنقله بعد ذلك إلى شركات توليد الكهرباء التي تنتج 85 بالمائة من حاجة المملكة من الكهرباء.

ووقعت الشركة في 2014 مع شركة نوبل انرجي، المشغلة لحقل ليفاثيان للغاز الطبيعي قبالة سواحل إسرائيل، مذكرة تفاهم يتم بموجبها توريد الغاز الطبيعي الإسرائيلي للأردن للسنوات الـ15 المقبلة.

الشركة بينت أن الوفر المتحقق للشركة سيبلغ 300 مليون دولار سنويا، مقارنة مع الغاز الطبيعي المسال المستورد من السوق العالمية، وذلك عند سعر خام برنت 50 – 60 دولارا للبرميل.

الشركة قالت في ذلك الوقت، إن اتفاقية السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل في 1994 تتضمن بنودا تنظم العلاقة فيما يخص قطاع الطاقة، وتضمنت ملحقا خاصا تحدث عن الربط الثنائي وأنابيب الغاز التي تنظم العلاقة بين الجانبين.

من جهته، عضو لجنة الطاقة النيابية جمال قموة، قال إن اللجنة لا ترى أي ضرورة للاستمرار في هذه الاتفاقية مع الطرف الأسرائيلي، مبرراً عدم الاستمرار في الاتفاقية، إلى ما يتوفر لدى الأردن من فائض في إنتاج الطاقة المتجددة، وكذلك الغاز الطبيعي المستورد عن طريق الميناء الذي أنشأته المملكة لهذه الغاية.

وأضاف أن مجلس النواب ملتزم بموقفه بمعارضة أي شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل، "ليس فقط فيما يتعلق باتفاقية الغاز"، مبيناً أن مناقشة هذه الاتفاقية ليست مطروحة في الدورة العادية الحالية لمجلس النواب "غير أنها، ضمن المواضيع الأساسية للجنة الطاقة لمناقشتها في أقرب فرصة".