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غزة- الرسالة نت

شلّ إضراب شامل يوم الإثنين عمل الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية في قطاع غزة "احتجاجًا على تجاهل حكومة الحمدالله وتنكرها لحقوق الموظفين"، بدعوة من نقابة موظفي غزة.

شمل الاضراب جميع المؤسسات الحكومية بما فيها المدارس، مع عدم تواجد المدرسين والطلبة.

وكانت نقابة موظفي غزة أعلنت مساء السبت عن إضراب شامل اليوم في كافة المؤسسات الحكومية بسبب "استمرار تجاهل وتنكر حكومة الحمدلله لحقوق الموظفين وعدم صرف رواتبهم، ومع مرور قرابة خمسة شهور على اتفاق المصالحة ولا حل لملف الموظفين، ومع ازدياد معاناة الموظفين نتيجة لاستمرار فرض العقوبات بحق أبناء قطاع غزة كافة".

وأضرب موظفو غزة جزئيًا في 19 فبراير الجاري من الساعة العاشرة والنصف صباحًا حتى نهاية الدوام، بدعوة من النقابة، احتجاجًا على "مماطلة الحكومة بصرف رواتبهم".

واتفقت حركتا فتح وحماس في 12 أكتوبر الماضي بالقاهرة على صرف حكومة الوفاق رواتب موظفي غزة مطلع ديسمبر الماضي، على أن يستمر الصرف حتى فبراير 2018 لحين انتهاء عمل اللجنة الإدارية والقانونية التي ستبت بأوضاعهم، وهو ما لم يحدث.