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لندن-الرسالة نت

حذّرت دراسة بريطانية حديثة من أن تناول المشروبات الحامضية مثل الشاي بنكهة الفواكه والمياه المنكهة والمشروبات المحلاة والخمور، قد يؤدي إلى تآكل الأسنان.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الباحثين بجامعة "كينغز كوليج لندن" أكدوا أن تناول هذه المشروبات بين الوجبات والإبقاء عليها في الفم قبل ابتلاعها، يزيد من مخاطر تآكل الأسنان بسبب الأحماض.

ووجد الباحثون أن الذين يتناولون مشروبات مثل الماء المضاف إليه شريحة ليمون أو الشاي الساخن بطعم الفاكهة، مرتين يوميا بين الوجبات، كانوا معرضين بـ11 ضعفا لتآكل الأسنان الحاد أو المتوسط مقارنة بغيرهم.

وتآكل الأسنان هو الفقدان التدريجي للمادة الصلبة منها، بسبب عمليات كيميائية لا تتضمن نشاطا بكتيريا.

وهناك أسباب أخرى تزيد من مخاطر تآكل الأسنان، منها النظام الغذائي واختيارات نمط الحياة والبيئة وبعض الأدوية.

وفحصت الدراسة الأنظمة الغذائية لثلاثمئة شخص يعانون من تآكل شديد في الأسنان، واكتشف الباحثون أن المشكلة تتفاقم كلما ازداد تناولهم المشروبات الحامضية.

ونقلت الدراسة عن الدكتورة سيشا أوتول من معهد الأسنان في الجامعة نفسها -وهي قائدة فريق البحث- قولها "إذا كنت ترتشف أشياء لفترات طويلة من الوقت، أي أطول من خمس دقائق، وإذا كنت تمضغ الأشياء وتقضم الفواكه في فمك لدقائق قبل أن تبتلعها، فإن ذلك قد يضر بأسنانك للغاية".