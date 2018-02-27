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غزة- الرسالة نت

طالب اتحاد لجان العمل الزراعي المجتمع الدولي بالعمل الفوري على وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصيادين الفلسطينيين ومحاكمة قادة الاحتلال قضائياً على ما ارتكبوه من جرائم بحقهم.

واستنكر الاتحاد في بيان صدر الاثنين الجريمة الجديدة التي ارتكبتها قوات بحرية الاحتلال بحق الصيادين مساء الأحد والتي أدت لاستشهاد الصياد إسماعيل صالح أبو ريالة 18 عاماً واصابة واعتقال اثنين آخرين كانوا على متن قارب صيد غرب منطقة الشمال.

ورأى أن في هذه الجريمة الجديدة بحق الصيادين استمراراً لسياسات الترهيب والقتل الإسرائيلية، والتي تهدف الى حرمان الفلسطينيين من الوصول الى مصادر رزقهم والسيطرة عليها، مشددًا على أن هذه ليست الجريمة الأولى ولن تكون الأخيرة بحق الصيادين إذا ما استمر الصمت الدولي وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف جرائم الاحتلال.

ودعا الاتحاد المجتمع الدولي لتوفير الحماية للصيادين العزل وملاحقة كل من يرتكب جرائم بحقهم.

وطالب أيضًا الاتحاد برفع الحصار عن غزة بما في ذلك الحصار البحري وتمكين الصيادين من الوصول لمصادر رزقهم وركوب البحر والصيد بسلام دون خوف أو ترهيب.