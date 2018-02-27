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الضفة المحتلة- الرسالة نت

أقام مستوطنون إسرائيليون، بؤرة استيطانية جديدة على أراضٍ فلسطينية خاصة في منطقة الأغوار الفلسطينية.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الاثنين، إن مجموعة من المستوطنين وصلت نهاية الأسبوع الماضي، مع قطيع كبير من الأبقار إلى قاعدة عسكرية مهجورة بالقرب من بلدة تياسير في محافظة طوباس والأغوار الشمالية، وتمركزت فيها.

من جانبه، قال رئيس مجلس قرية العقبة (في الأغوار)، سامي صادق، إن المستوطنين وصلوا إلى الموقع، يوم الأربعاء الماضي، وفي اليوم الذي يليه أقاموا حظيرة حيوانية، وشرعوا منذ ذلك الوقت بتنفيذ سلسلة مضايقات للرعاة الفلسطينيين قرب المكان، من خلال إرسال مروحيات استطلاع صغيرة، للتحليق فوق قطعان الأغنام في القرية والتسبب بفزعها.

وأشار إلى أن قوات جيش الاحتلال توفّر الحماية الأمنية للمستوطنين، لافتا إلى قيام أحدهم وعائلته بالسكن قرب معسكر "كوبرا" أو ما يعرف بحاجز "تياسير" الإسرائيلي على المدخل الشرقي لقرية العقبة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الأشهر الـ 18 الماضية شهدت إنشاء موقعين استيطانيين آخرين قرب المدخل الشرقي لقرية العقبة، بالإضافة إلى بؤرة استيطانية ثالثة في محمية "أم زوكا" المتاخمة لمعسكر "إسرائيلي" في الأغوار.

وأوضحت أن المواقع الاستيطانية المذكورة تشهد عمليات توسّع مستمرة، في ظل ما يقدمه لها جيش الاحتلال من مساعدة؛ حيث يزودها بإمدادات المياه من معسكراته.

يشار إلى أن منطقة الأغوار وشمالي البحر الميت تمتد على مساحة 1.6 مليون دونم، وتشكّل ما يقارب 30 في المائة من مساحة الضفة الغربية؛ منها مساحة 90 في المائة مصنفة ضمن مناطق (ج) الخاضعة لسيطرة إسرائيلية كاملة.

ووفق تقرير صادر عن منظمة "بتسيلم" اليسارية الإسرائيلية، يوجد في الأغوار 37 مستوطنة وبؤرة استيطانية.