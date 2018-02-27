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واشنطن-الرسالة نت

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الاثنين الأطراف المتحاربة في سوريا إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي وقف إطلاق النار لمدة ثلاثين يوما في عموم البلاد.

وقال غوتيريش في افتتاح الجلسة السنوية الرئيسية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة مستعدة لتوصيل المساعدات الضرورية وإجلاء المصابين بجروح خطيرة من منطقة الغوطة الشرقية التي تخضع لسيطرة مقاتلي المعارضة.

وأضاف أن الغوطة الشرقية -التي تقع خارج دمشق ويعيش فيها أربعمئة ألف إنسان تحت الحصار- "ليس بوسعها الانتظار"، فقد "حان الوقت لوقف هذا الجحيم".

وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد مساء السبت قرارا طلب فيه وقفا فوريا لإطلاق النار في سوريا لمدة شهر كامل على الأقل.

وخاطب الجلسة الافتتاحية بعد ذلك مفوض حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية الأمير زيد بن رعد الحسين الذي قال إن سوريا -ومناطق الصراعات الأخرى- "أضحت واحدة من أبشع مذابح البشر في العصر الحديث".

وأضاف "لدينا كل الأسباب التي تدعونا لتوخي الحذر" فيما يتعلق بالهدنة المقترحة في سوريا.

وأوضح أن القرار الأممي "ينبغي النظر إليه على خلفية سبع سنوات من الفشل في وقف العنف، وسبع سنوات من القتل الجماعي المتواصل والمروِّع".