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غزة- الرسالة نت

وزعت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة يوم الاثنين، مساعدات إغاثية على الأسر "الأشد فقرًا والأكثر أفرادًا، والتي بها مرضى وكبار سن وذوي إعاقة" وفق تصنيفها، ضمن منحة دولة قطر الإغاثية الإنسانية.

وأفاد قسم الإعلام باللجنة القطرية ببيان على موقعها أنه من المقرر أن تتسلم نحو 20 ألف عائلة في القطاع طرودًا غذائية تحتوي مجموعة من المواد الغذائية الأساسية.

وذكر أن المنحة الإغاثية تشمل توزيع نحو 10 آلاف فرشة وبطانية، حددت وزارة التنمية الاجتماعية أنها ستوزع على فئات من المرضى والمعاقين وكبار السن.

وأوضح القسم أن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي أشرف على عملية توزيع الطرود الغذائية والأغطية والفرشات التي سُلّمت للأسرٍ المحتاجة.

وذكر أن العمادي أجرى اليوم جولةً في مخازن وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، تفقد خلالها آلية توزيع المساعدات على عيّنة من الأسر، ضمن الكشوفات التي حددتها الوزارة.

وأوضح قسم الإعلام أن العمادي اطّلع على آليات التسليم، واستمع من المواطنين لاحتياجاتهم وأوضاعهم الإنسانية، مؤكدًا وقوف دولة قطر الدائم بجوار أبناء قطاع غزة.

وقدمت قطر الأسبوع الماضي مساعدات لقطاع غزة بقيمة 9 مليون دولار، خُصص منها مبلغ 2 مليون و600 ألف دولار لتوفير طرود غذائية وأغطية وفرشات للأسر المحتاجة بغزة.

كما خصص 2 مليون دولار كأدوية ومستهلكات طبية للمستشفيات والمراكز الطبية في القطاع، وكذلك 500 ألف دولار لتزويد المستشفيات والمراكز الطبية بالوقود اللازم لتشغيلها

فيما تشمل باقي المنحة تقديم مليون دولار لترميم بيوت الفقراء وكذلك مليون دولار أخرى للمساهمة في دفع رسوم الطلبة المحتاجين في جامعات القطاع، بالإضافة إلى تخصيص مليون و900 ألف دولار لإغاثة الحالات الإنسانية المختلفة.