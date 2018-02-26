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غزة- الرسالة نت

عقدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع وفد الوازرة في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن اللقاء يأتي ضمن الجهود الرامية الى توحيد العمل الحكومي وخاصة في وزارة الصحة ولمناقشة سبل تعزيز وتطوير الخدمات الصحية المقدمة.

وأضافت أن وكيل الوزارة في الضفة اسعد الرملاوي أكد على السير بإجراءات لتوحيد العمل الصحي والتأسيس لمرحلة جديدة من العمل.

وأشارت إلى أن وكيل الوزارة في غزة يوسف أبو الريش طالب بتعزيز الخدمة الصحية واخراج منظومة العمل الصحي من دائرة الازمات التي سببتها سنوات الحصار.