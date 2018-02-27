تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة نت - وكالات

أماطت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية اللثام أمس الأحد، عن هاتفها الجديد "غالاكسي إس 9"، بنسختيه العادية والكبيرة، وذلك في مؤتمر الجوال العالمي المقام في برشلونة الإسبانية.

ولم تدخل سامسونغ تغييرات كبيرة على الشكل الخارجي للهاتف، حيث يبدو متشابها مع الطراز السابق "غالاكسي إس 8" الذي طرح عام 2017، ولكنها أجرت تحسينات واسعة على الكاميرا الخاصة به.

وعلى الرغم من أن سامسونغ تملك بالفعل واحدة من أفضل كاميرات الهواتف الذكية، فإنها تتطلع مع هاتفها الجديد "غالاكسي إس 9" لإنتاج أفضل لقطات للإضاءة المنخفضة، وتسجيل فيديوهات بالحركة البطيئة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الشركة كشفت بعد طول انتظار عن "غالاكسي إس 9" بحجم 5.8 بوصات و"غالاكسي إس 9 بلس" بحجم 6.2 بوصات، اللذين يتميزان بتطوير قدرات الكاميرا إلى مستوى جديد من خلال اعتماد تقنيات أحدث.

ويتميز الهاتفان بقدرات تصويرية أفضل في ظروف إضاءة خافتة باستخدام فتحة يمكن ضبطها بين إف 1.5 وإف 2.4.

ويتميز الهاتف الجديد بكاميرا محسنة وأداة صوتية مزودة بخصائص الذكاء الصناعي ووظائف لوسائل التواصل الاجتماعي أكثر سهولة في الاستخدام من الهواتف السابقة.

وتشمل الخواص الجديدة كاميرا يمكن ضبطها لتصوير الحركة ببطء، بالإضافة إلى برنامج يحول الصور الذاتية الملتقطة بالكاميرا الأمامية إلى رموز تعبيرية فورية.

وترى محللة التكنولوجيا كارولينا ميلانيسي أن التحسينات المتوافرة في كاميرا "غالاكسي إس 9" تتنافس مع كاميرات جيدة متواجدة بالفعل في هواتف سامسونغ السابقة.

وأعلنت سامسونغ أن هواتف "غالاكسي إس 9" الجديدة ستكون متاحة بدءا من 16 مارس/آذار المقبل، مع فتحها باب الطلبات المسبقة ابتداء من الجمعة الموافق الثاني من مارس/آذار.

ويبلغ سعر "غالاكسي إس9" عبر موقع سامسونغ الرسمي 720 دولارا أميركيا، بينما يبلغ سعر نسخته الأكبر "غالاكسي إس 9 بلس" 840 دولارا، وهو ما ينافي التقارير التي زعمت أنه سيكون أغلى من هاتف "آيفون x"، البالغ سعره 999 دولارا.