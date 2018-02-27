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رام الله- الرسالة نت

بحث رئيس اتحاد الغرف التجارية، رئيس غرفة رام الله والبيرة خليل رزق، واقع الاقتصاد الفلسطيني وأفق التعاون والتبادل التجاري، لدعم وتمكين القطاع الاقتصادي في ظل الظروف السياسية التي تعيشها فلسطين، مع وفد من الممثلية السويسرية.

وأطلع رزق، خلال اللقاء الذي عقد اليوم الاثنين في مدينة رام الله، نائب رئيس مكتب الممثلية ياشار ازار، ومساعد رئيس الممثلية جمانة الدبس، على الصعوبات التي يواجهها التجار في ظل سياسات واجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التي تعيق تطور الصناعة وحركة الاستيراد والتصدير، ودور القطاع الخاص في دعم جهود المصالحة ومبادراته التي تهدف إلى توفير الإمكانيات المادية لفتح مشاريع جديدة وتوفير فرص عمل، إذا ما تم السماح للمنتوجات الزراعية في قطاع غزة من الدخول إلى أسواق الضفة وإنعاش هذا القطاع.

وبحث الطرفان تنظيم زيارات سياحية دينية للمواطنين السويسريين، والترويج لبرامج الشركات السياحية الفلسطينية من خلال زيارتهم لسويسرا، وعرض برامجهم لدخول السائحين إلى فلسطين مباشرة، وتوسيع نطاق العمل والتشبيك بين رجال الأعمال في البلدين، من خلال التواصل مع الغرفة العربية السويسرية لفتح علاقات تجارية، وبحث إمكانية تبادل الوكالات بين الطرفين في مختلف الصناعات.

من جهته، أبدى ازار استعداده للعمل على تنظيم بعثات فلسطينية في مجال التدريب المهني وتطوير التبادل التجاري.

وبين رزق أن القطاع الخاص تضرر نتيجة انخفاض المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني، حيث تحمل هذا القطاع عبء تعويض هذا النقص، وكان واضحا من خلال اقتراح الحكومة لتعديل موازنة 2018 بزيادة الضرائب على الشركات الكبرى التي تعتبر المحرك الاقتصادي في فلسطين، وفرض ضريبة جديدة على توزيعات الأسهم.