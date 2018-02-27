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الرياض - الرسالة نت

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء الاثنين، عددا من الأوامر الملكية، شملت: إعفاء الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز من منصبه، وتعيينه مستشارا للملك بمرتبة وزير.

كذلك اشتملت الأوامر على تعيين الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز نائبا لأمير منطقة عسير بمرتبة وزير، والأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

وأصدر العاهل السعودي، أمرا بالموافقة على وثيقة تطوير وزارة الدفاع المشتملة على رؤية واستراتيجية برنامج تطوير الوزارة والنموذج التشغيلي.

وجاء من ضمن الأوامر، إنهاء خدمات الفريق الأول الركن عبد الرحمن صالح البنيان رئيس هيئة الأركان السعودية وإحالته للتقاعد.