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الرسالة نت - وكالات

ارتفعت أسعار الذهب، الاثنين، مدعومة بانخفاض الدولار مع هبوط عوائد السندات الأميركية، بينما يتوخى المستثمرون الحذر قبيل أول شهادة أمام الكونغرس لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الجديد جيروم باول.

ويدلي باول بشهادته بشأن تقرير السياسة النقدية والاقتصاد نصف السنوي للبنك المركزي، الثلاثاء، أمام لجنة الخدمات المالية التابعة لمجلس النواب الأميركي.

وبحلول الساعة 08:05 بتوقيت غرينتش ارتفع السعر الفوري للذهب 0.8 بالمئة إلى 1338.97 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن صعد إلى 1340.85 دولار مسجلا أعلى مستوياته في نحو أسبوع.

كانت الأسعار تراجعت 1.4 بالمئة الأسبوع الماضي في أكبر انخفاض لها على مدى شهرين ونصف، وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.9 بالمئة إلى 1341.9 دولار للأوقية.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة عملات رئيسية، 0.3 بالمئة إلى 89.600، وزاد المؤشر حوالي 0.9 بالمئة الأسبوع الماضي مبتعدا عن أدنى مستوياته في 3 سنوات 88.253 المسجل في 16 فبراير.

وصعدت الفضة 1.1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 16.72 دولار للأوقية.

وزاد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1054.72 دولار للأوقية بعد أن لامس 1058.40 دولار في وقت سابق من الجلسة مسجلا أعلى مستوياته منذ 31 يناير، وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1003.50 دولار للأوقية.