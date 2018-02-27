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الرسالة نت - وكالات

يواجه برشلونة مضيفه لاس بالماس، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية, أن نادي برشلونة منزعج من توقيت المباراة أمام لاس بالماس، واستغرب من عدم لعبها يوم الأربعاء بدلا من الخميس.

وأوضحت موندو ديبورتيفو", أن برشلونة سيكون لديه 96 ساعة ونصف بين نهاية مباراة لاس بالماس، وموعد لقائه مع أتلتيكو مدريد، الذي سيقام في الجولة الـ27 الأحد المقبل.

ويرى نادي برشلونة أنه مظلوم من الاتحاد الإسباني بهذا الجدول، إذا سيلعب أتلتيكو مدريد مباراته في نفس الجولة أمام ليغانيس الأربعاء، وبالتالي سيحصل على فترة راحة أطول.