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القاهرة- الرسالة نت

هاجم القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان القيادة الفلسطينية، وحملها مسؤولية التردي في الوضع الفلسطيني الراهن.

واعتبر أن الاحتلال هو المسؤول الأول عن مأساة الفلسطيني، كونه "الشعب الوحيد الذي يقبع تحت الاحتلال حتى هذه اللحظة، إلا أنه عقب بالقول: "لا يجب أن نعلق كل كوارثنا على الاحتلال، لأن ذلك يعفينا من المسؤولية، ولأن على القيادة أن تصنع من الهزيمة نصرا وفرصة، فما بالك إذا ما امتلكت شعبا عظيما، أعطى قيادته بلا حدود. أعطاها انتفاضتين، وتفويضا بالسلام؟."

وقال دحلان في حوار مع فضائية "تن" المصرية، مساء الاثنين: "الشعب الفلسطيني يقول إنه جاهز لأن يعطي قيادته أكثر ليمكنها من ترجمة هذا الصمود إلى إنجاز سياسي، لكن للأسف هذا لم يحدث."

وأوضح أنه لا يتفهم "أن تكون القيادة عبئا على الشعب الفلسطيني، وأن تكون مهمتها هي تقديم الشروح وليس الحلول.

وتساءل دحلان: "بأي منطق أخلاقي، يعاقب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من الاحتلال، ومن سلطته يُعاقب لأنه لم يثر على حماس".

ووصف الوضع الفلسطيني السياسي بأنه "كارثي"، وأن القيادة في رام الله تعتمد "على نظرية الانتظار.