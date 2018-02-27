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الرسالة نت - وكالات

استقرت أسعار النفط، الاثنين، بعدما سجلت أعلى مستوى في نحو 3 أسابيع بدعم من تصريحات من أكبر دولة مصدرة للخام في العالم السعودية بأنها ستواصل تقييد الشحنات تماشيا مع الجهود، التي تقودها أوبك لتقليص المعروض العالمي.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي للتسليم في أبريل 4 سنتات إلى 63.59 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:04 لتوقيت غرينتش بعد أن زاد 3 بالمئة الأسبوع الماضي.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 3 سنتات إلى 67.28 دولار للبرميل بعدما قفز بنحو 4 بالمئة الأسبوع الماضي.

وكان الخامان سجلا في وقت سابق أعلى مستوياتهما منذ السابع من فبراير.

وتلقت الأسعار دعما بعد أن قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، السبت، إن إنتاج بلاده من الخام خلال الفترة من يناير إلى مارس سيكون دون السقف المستهدف وإن الصادرات ستكون أقل من 7 ملايين برميل يوميا في المتوسط.