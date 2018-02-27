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الرسالة نت - فادي حجازي

شكّلت العروض غير المقنعة للأندية التي توّجت بلقب بطل الشتاء في الدرجات المختلفة, خلال منافسات الدور الثاني, علامات استفهام لدى الآلاف من المتابعين للمسابقات الغزية.

وتراجع مستوى الفرق التي أحرزت لقب بطل الشتاء بصورة واضحة, ما جعل أغلبها يتنازلون عن الصدارة, بينما يقاتل آخرون للحفاظ على مراكزهم.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم أوضاع الأندية التي توّجت بلقب الشتاء, في ظل وصول المسابقة لمراحلها الأخيرة.

1- الصداقة:

لم يكن يتخيل أشد المتشائمين, أن يقدّم الفريق عرضا ضعيفا في العديد من لقاءات الدور الثاني, ما جعله يتنازل عن الصدارة لمصلحة شباب خانيونس, علما أنه تصدر ترتيب الممتازة في الدور الأول برصيد 24 نقطة.

وحقق الصداقة 10 نقاط فقط في الإياب من أصل 21 نقطة ممكنة, وهي نسبة لم تتجاوز النصف, ما يدل على التراجع الكبير في مستوى بطل الدوري الموسم الماضي بشكل عام.

2- خدمات خانيونس:

وضعه ازداد سوءا في مرحلة الإياب, وبدلا من سعي الفريق لحسم مسألة صعوده لدوري الممتازة مبكرا, تلقى 4 هزائم متتالية في الجولات الأربعة الأخيرة, كما لم يقتنص سوى 5 نقاط فقط من أصل 21 نقطة ممكنة, ليتواجد في المركز الخامس حاليا.

وأسهم تراجع مستوى العديد من لاعبيه, في عدم استعادة الفريق لقوته الحقيقية, التي جعلته يتصدر مرحلة الذهاب من دوري الأولى برصيد 23 نقطة.

3- خدمات جباليا:

خسر الفريق رهان الصعود للدرجة الأولى الموسم المقبل رسميا, بعدما أنهى دوري الثانية فرع "غزة والشمال" في المركز الثاني برصيد 24 نقطة, خلف بيت حانون الرياضي البطل (33 نقطة).

وحصل خدمات جباليا على لقب بطل الشتاء في الذهاب برصيد 16 نقطة, دون أن يتلقى أي خسارة, لكن في الإياب انقلب الحال كثيرا, وجاءت هزيمته أمام بيت حانون الرياضي (1-3) قبل جولتين من النهاية, لتكون بمنزلة الضربة القاضية لأحلامه بالعودة إلى الأولى, الأمر الذي جعله ينهي المسابقة وصيفا.

4- الأقصى:

يعتبر الفريق الوحيد من الأندية الأربعة التي توّجت بلقب الشتاء, الذي حافظ نوعا ما على مستواه.

ويحتل الأقصى المركز الأول في دوري الثانية فرع "الوسطى والجنوب" برصيد 30 نقطة, بفارق 3 نقاط أمام العطاء.

وفي ظل بقاء جولتين على نهاية المسابقة, فإنه من المتوقع أن يشتد الصراع بين الأقصى والعطاء على وجه الخصوص لخطف بطاقة الوصول لدوري الأولى الموسم المقبل.