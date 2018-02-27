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الرسالة نت - وكالات

ينوي نادي باريس سان جيرمان عرض قائده ومدافعه البرازيلي تياغو سيلفا للبيع الصيف المقبل, بمقابل مادي يتراوح بين 10 و15 مليون يورو, وفقا لتقارير صحافية فرنسية.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أنه من الصعب على معظم الأندية المهتمة بضم سيلفا, أن تدفع من 10 إلى 15 مليون يورو في لاعب يقترب من إنهاء مسيرته الكروية، حيث يبلغ من العمر حاليا "33 عاما".

وأوضحت "ليكيب" أن نادي شنغهاي الصيني يعدّ من أبرز المهتمين بالتعاقد مع قائد سان جيرمان، ولن يعاني من أي مشكلة في دفع المقابل الذي يطلبه النادي الفرنسي.

وكان سيلفا قد خرج من حسابات الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لسان جيرمان، بعدما استبعده من التشكيل الأساسي في مباراة ريال مدريد بذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، لمصلحة المدافع الفرنسي بريسنال كيمبيمب.

يشار إلى أن سيلفا شارك في 27 مباراة مع باريس سان جيرمان في مختلف البطولات خلال الموسم الجاري، ولم يصنع أو يسجل أي هدف.