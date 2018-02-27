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الرسالة نت - وكالات

أكدت تقارير صحافية إيطالية, أن نادي لاتسيو تلقى عرضا خياليا من أحد الأندية، لضم لاعبه الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش خلال فترة الانتقالات الصيف المقبل.

وذكر موقع "سكاي سبورت" إيطاليا, أن لاتسيو تلقى عرضا بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون يورو، للاستغناء عن سافيتش من أحد الأندية، الذي لم يتم الكشف عنه، علما أن يوفنتوس وريال مدريد وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي مهتمون بضمه.

وأوضح "سكاي سبورت" أن الـ200 مليون يورو التي عرضها النادي الراغب في ضم اللاعب, مقسمة إلى 180 مليون يورو كقيمة رسمية للصفقة، و20 مليون يورو كمكافآت إضافية.

وشارك سافيتش في 33 مباراة مع لاتسيو هذا الموسم بكل البطولات، أحرز خلالها 11 هدفا وصنع 6.

ويمتد عقد سافيتش مع لاتسيو حتى يونيو 2022، وأشارت تقارير في وقت سابق إلى أن إدارة ناديه ترحب بالاستغناء عن خدماته شريطة الحصول على مبلغ مالي كبير.