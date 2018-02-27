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غزة- الرسالة نت

شنت قوات الاحتلال، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات طالت عددا من المواطنين في محافظات الضفة المحتلة.

وذكرت القناة السابعة العبرية، أن قوات الاحتلال اعتقلت 13 مواطنين في مناطق مختلفة من الضفة بدعوى أنهم مطلوبين وزعمت ضبط أسلحة وذخيرة في الخليل، مؤكدة أنه جرى نقلهم إلى الشاباك للتحقيق معهم.

وأفادت مصادر محلية ان قوات الاحتلال نفذت مداهمات لعدد من المنازل في مناطق الضفة، فقد اقتحمت مدينة رام الله واعتقلت فراس جبر شوعاني و مروان الشني ومحمد أبو رويس من مخيم الأمعري .

وفي بيت لحم اعتقل جنود الاحتلال كل من محمد مرزوق صلاح، عمرو محمود الشيخ، محمود إسماعيل الشيخ، يوسف أبو الهوى، كما واقتحمت مدينة نابلس واعتقلت الشاب عبد الرحمن جهاد شحادة.