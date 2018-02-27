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رام الله-الرسالة نت

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن الجو يكون اليوم الثلاثاء غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق مختلف المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، واعتبارا من ساعات المساء تضعف فرصة الهطول، وتميل الأجواء إلى الاستقرار تدريجيا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الأربعاء يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الخميس توقعت الدائرة بأن يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، مع ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة القريب يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الدائرة المواطنين، من تدني مدى الرؤية الأفقية، ومن تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.