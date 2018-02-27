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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

هآرتس:

قامت الشرطة الإسرائيلية بترحيل والدة منفذ عملية قتل الجندي رون كوكيا إلى الضفة

التحقيق في وفاة الفلسطيني في أريحا: شهادة الفريق الطبي غير متوافقة مع نتائج تشريح الجثة

خطة سياحية استيطانية جديدة تهدد البلدة القديمة في القدس

تومر فوچل ابنة قتلى عملية ايتمار التي وقعت قبل 7 سنوات في عام 2011، واثنين من اخوتها تطالب ب(400) مليون شيكل كتعويض من منفذي العملية.

وفاة كلبة عائلة نتنياهو "الكلبة كايا" عن عمر 12 عام

مقتل اسرائيلية 20 عام في حادث سيارة في بئر السبع

يديعوت أحرونوت:

أب يهودي قتل زوجته طعنا بالسكين في رعنانا واختطف ابنه ولاذ بالفرار وبعد مطاردته من الشرطة هشم راس ابنه وقتله ثم انتحر على خطوط السكك الحديدية بالقرب من بيت يهوشوع

الشرطة الإسرائيلية تعتقل والدة "خالد أبو جودة" المتهم بقتل الجندي رون كوكياه في عراد

وفاة كلبة عائلة نتنياهو "الكلبة كايا" عن عمر 12 عام

معاريف:

ليبرمان: سنؤيد التشريعات التي سيضعها موظفو وزارة الدفاع

أب يهودي من رعنانا يطعن زوجته ويقتل إبنه 3سنوات وينتحر.

وفاة كلبة عائلة نتنياهو "الكلبة كايا" عن عمر 12 عام

الكنيست يصادق بالقراءة الاولى على قانون قدمه جلعاد اردان وزير الامن الداخلي واييلت شاكيد وزيرة القضاء والذي يمنع اجراء جنازات جماهيرية لمنفذي العمليات

خضع ملك المغرب لعملية جراحية في القلب في فرنسا

مقتل امرأة في حادث في بئر السبع

"إسرائيل هيوم":

تم اعتقال 13 فلسطينيا الليلة الماضية في الضفة وتم تم ضبط أسلحة في الخليل

معتقل في سجن نفحة يضرب قائد الشرطة في السجن.

وفاة كلبة عائلة نتنياهو "الكلبة كايا" عن عمر 12 عام

سجين فلسطيني ينتمي لحركة فتح هاجم سجان وأصابه بجروح في سجن نفحة وتم نقله للعزل الانفرادي

القناة 7 العبرية:

اعتقلت قوات الجيش خلال الليل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية وتم ضبط أسلحة وذخيرة في الخليل

ليبرمان: سنؤيد التشريعات التي ستصوغها وزارة الدفاع

تقرير فلسطيني: محادثات بين أبو مازن والولايات المتحدة

نصب بطاريات الباتريوت الأمريكية على شاطئ تل باروخ في تل أبيب استعدادا للمناورات

وفاة كلبة عائلة نتنياهو "الكلبة كايا" عن عمر 12 عام

اعتقال ثلاثة شبان من دخل الخط الاخضر وقد خططوا لتنفيذ عملية في القدس واضافت الصحيفة أن الشبان ينتمون لداعش

القناة 12 العبرية:

أثناء الليل: ألقي القبض على 13 شخصا مطلوبا من الضفة

مقتل إسرائيلية 20 عام في حادث سير مروع في بئر السبع حيث اصطدمت سيارتها بشاحنة متوقفة

نجم الكرة العالمي "ليونيل ميسي" سيلعب برفقة منتخب الأرجنتين مباراة ودية في البلاد أمام منتخب "إسرائيل" في 9 مايو القادم

وفاة كلبة عائلة نتنياهو "الكلبة كايا" عن عمر 12 عام

القناة 14 العبرية:

الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي: يجب أن تكون القدس عاصمة مشتركة

وفاة كلبة عائلة نتنياهو "الكلبة كايا" عن عمر 12 عام

خضع ملك المغرب لعملية جراحية في فرنسا

سوف يستضيف ترامب ماكارون في نيسان / أبريل

رعنانا: قتل ابنه وزوجته ثم انتحر

ضبط خلية انضموا إلى داعش وخططوا لهجوم في الناصرة

والا العبري:

الكنيست يوافق بالقراءة الأولى على قانون يقضي بمنع إقامة جنازات جماهيرية لمنفذي العمليت حيث تسليم جثامينهم

ستنطلق صافرات الإنذار في يوم الثلاثاء 13 مارس 2018م في جميع أنحاء البلاد في تمام الساعة 11:05 صباحا ومرة أخرى الساعة 19: 05 مساء ضمن مناورات للجبهة الداخلية

وفاة كلبة عائلة نتنياهو "الكلبة كايا" عن عمر 12 عام