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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

زعم وزير الحرب الإسرائيلي افيغدور ليبرمان، أن جيشه يُحبط ما بين الـ 20-30 هجوما ضد "إسرائيل" من مدينة الخليل بشكل أسبوعي.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن ليبرمان قوله، صباح اليوم، خلال جولة بالمستوطنات اليهودية في الخليل أن المؤسسة الأمنية تعمل بجد وجهد كبير حتى نتمكن من الاحتفال بعيد البوريم بهدوء.

وادعى ليبرمان أن قوات الجيش قامت خلال الاشهر القليلة الماضية بتنفيذ نشاطات واسعة لمكافحة "الإرهاب" خاصة في مدينة الخليل وفي الأشهر الاخيرة أحبطت القوات ما بين 20-30 هجوما في الأسبوع.

وقد قام ليبرمان بجولة في المستوطنات اليهودية في الخليل مع رئيس الاركان الجنرال غادي ايزنكوت وقائد القيادة المركزية اللواء روني نوما ومنسق الانشطة الحكومية في هذه المناطق اللواء يواف مردخاي