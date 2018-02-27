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الرسالة نت - وكالات

أعلن نادي باريس سان جيرمان غياب مهاجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا عن المواجهة المرتقبة ضد ريال مدريد، يوم 6 مارس المقبل في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا, بسبب الإصابة.

وأصيب نيمار بكسر في مشط القدم والتواء في الكاحل خلال فوز فريقه على غريمه التقليدي مارسيليا (3-0) في الدوري الفرنسي.

وقال باريس سان جيرمان، إن اللاعب يعاني من التواء في الكاحل الأيمن إضافة لكسر في العظمة الخامسة في مشط القدم، لكنه لم يحدد مدة غيابه، غير أن تقارير صحفية تشير إلى غيابه مدة تصل لـ3 أشهر.

وكان نيمار، الذي انضم إلى باريس سان جيرمان قادما من برشلونة مقابل 222 مليون يورو، قد نشر صورة لقدمه في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وهي محاطة بالعديد من الضمادات.

وسجل نيمار 28 هدفا وصنع 16 هدفا مع باريس سان جيرمان هذا الموسم, رغم أنه قدم أداء مخيبا أمام الريال على ملعب "سانتياغو برنابيو" قبل أسبوعين.