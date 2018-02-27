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الرسالة نت - وكالات

حذّر الألماني إلكاي غوندوغان لاعب خط وسط مانشستر سيتي من المباراة التي سيلعب فيها فريقه الخميس المقبل ضد أرسنال, ضمن الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي.

وفاز السيتي قبل أيام على أرسنال (3-0) في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، ليحرز لقبه الأول تحت قيادة جوسيب غوارديولا, وسيحاول الفريق المتصدر للدوري إعادة فارق 16 نقطة مع أقرب منافسيه الجار اليونايتد، عندما يلعب في ملعب "الإمارات"

وقال غوندوغان: "نحن ندرك أن أرسنال لديه القدرة على اللعب وهو فريق قوي، ستكون المنافسة قوية ونحن نحتاج إلى أن نكون مستعدين".

وأضاف: "لن يكون الأمر سهلا، ربما يكون من الغريب اللعب أمامه مرتين في 4 أيام, لذلك نأمل تحقيق الانتصار عليه".

وتابع: "لا توجد فترة للراحة أو الاسترخاء، الآن نحن نسعد لمباراة الخميس وسنحاول تحقيق الفوز مجددا".