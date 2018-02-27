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القدس المحتلة-الرسالة نت

أفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الثلاثاء تفاصيل قاسية ومؤلمة لما حدث مع الأسير وائل النتشة من الخليل في سجن ريمون الإسرائيلي أمس.

وقالت الهيئة في بيان إن الأسير تعرض لاعتداء وحشي على يد وحدات القمع الخاصة "النحشون" خلال عمليات النقل التي طالت 70 أسيرا نقلوا من سجن ريمون إلى سجن نفحة صباح أمس بعد اقتحام السجن.

وأضافت أن الأسير النتشة الذي رفض التفتيش وتكبيل يديه وقدميه خلال عملية النقل، تعرض للضرب والتنكيل العنيف خاصة في منطقة الوجه، ولم يقدم له أي علاج، ولا زال معزولا في زنازين سجن نفحة.

وأوضحت الهيئة أن مصلحة السجون نفحة تواصل ربط يدي الأسير فوق رأسه في "برش" داخل الزنازين منذ الصباح، وقد أجريت له محاكمة داخلية اليوم بتهمة الاعتداء بالضرب على أحد الضباط في السجن.

ولفتت إلى أن الأسرى في سجن ريمون هددوا باتخاذ عدة خطوات احتجاجية وتصعيدية على عمليات القمع والنقل التي جرت في السجن أمس، والاعتداء على الأسير النتشة، وذلك ابتداء من مساء اليوم.