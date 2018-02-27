تصغير الخط تكبير الخط

الضفة المحتلة - الرسالة نت

يواصل الأسرى الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الثالث عشر على التوالي، احتجاجًا على اعتقالهم الإداري غير القانوني.

وتأتي مقاطعة الأسرى الإداريين، كخطوة احتجاجية على ارتفاع أعدادهم في الآونة الأخيرة، واستمرار فرض وتمديد الاعتقال الإداري بحقهم، مطالبين برفع ملف الاعتقال الإداري للمحكمة الجنائية الدولية والتحرك على كافة المستويات لدعم خطوتهم ورفع الظلم الواقع عليهم.

وأكدت الفعاليات الوطنية الرسمية والشعبية المشاركة اليوم رفضها القاطع لسياسة القمع والاعتقال الإداري، التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.

وكان الأسرى الاداريون قد أعلنوا في بيان لهم، عزمهم الخوض في خطوات احتجاجية رفضا للاعتقال الاداري ضدهم، بدءا بمقاطعة المحاكم الادارية منذ الخامس عشر من فبراير الجاري.

ووصل عدد الأسرى الإداريين وفق نادي الأسير إلى نحو (450) معتقلاً غالبيتهم أعيد اعتقالهم إداريًا لعدة مرات، ومنهم من وصلت مجموع سنوات اعتقاله الإداري أكثر من (14 عامًا).