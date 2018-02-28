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الرسالة نت - وكالات

عادل الويلزي غاريث بيل جناح ريال مدريد، رقم ديفيد بيكهام النجم السابق في صفوف "الملكي"، كأكثر اللاعبين البريطانيين مشاركة في تاريخ الدوري الإسباني، وذلك بمشاركته في مواجهة إسبانيول بالجولة الـ26 من المسابقة.

وتعدّ مواجهة إسبانيول، التي خسرها الريال (0-1)، هي المباراة الـ116 لبيل مع الريال في "الليغا"، ليعادل رقم بيكهام الذي حققه خلال فترة وجوده مع ريال مدريد، في الفترة بين عامي 2003 وحتى عام 2007.

وكان بيكهام قد سجل 13 هدفا وصنع 33 بقميص "الميرينغي" في الدوري, بينما أحرز بيل حتى الآن 61 هدفا وصنع 39.

يشار إلى الإصابة أبعدت بيل عن العديد من المباريات مع الريال هذا الموسم، إذ ظهر في 15 مباراة فقط في "الليغا"، سجل خلالها 8 أهداف، وصنع 3.