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الرسالة نت - وكالات

زفّ نادي مانشستر سيتي مفاجأة سارة لجماهيره, بشأن إصابة لاعب وسطه فرناندينيو لويس روزا، بعدما أكد أنها ليست خطيرة.

وتعرض فرناندينيو لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية، غادر على إثرها مباراة أرسنال (3-0) لحساب زميله برناردو سيلفا، في اللقاء الذي أقيم الأحد الماضي، ضمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وقال السيتي عبر موقعه الرسمي, إن الفحوصات الأولية أظهرت أن إصابة اللاعب ليست خطيرة.

وأضاف: "لا يوجد جدول زمني لموعد عودته، لكن مباراة أرسنال في الدوري غدا الخميس، ستأتي بشكل مبكر جدا بالنسبة له".

يشار إلى أن فرناندينيو شارك في جميع مباريات السيتي بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، ونجح في تسجيل 3 أهداف.