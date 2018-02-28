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الرسالة نت - وكالات

أبدى نادي توتنهام اهتمامه بالحصول على خدمات النجم الشاب ريان سيسيغنون ظهير أيسر فولهام، خلال فترة الانتقالات الصيف المقبل، بعدما لفت أنظار الجميع في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "تليغراف" الإنجليزية، أن إدارة "السبيرز" ترغب في التعاقد مع سيسيغنون صاحب الـ"17 عاما" بأي طريقة، إذ شبهه العديد من المدربين في طريقة لعبه بـ"غاريث بيل" جناح ريال مدريد الحالي وتوتنهام السابق.

ويريد فولهام الحصول على 50 مليون جنيه إسترليني, من أجل الموافقة على رحيل اللاعب، بينما من المتوقع أن تحسم إدارة توتنهام الصفقة لصالحها مقابل 35 مليون جنيه إسترليني.

يشار إلى أن سيسيغنون شارك مع فولهام خلال هذا الموسم في 37 مباراة، سجل خلالها 13 هدفا وصنع 4 أهداف.