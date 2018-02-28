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الرسالة نت - وكالات

تعثرت مفاوضات نادي تشيلسي مع المدرب الإسباني لويس إنريكي، المرشح لخلافة أنطونيو كونتي في قلعة "البلوز"، بسبب طلباته المالية.

وأصبح من المتوقع رحيل كونتي عن تدريب تشيلسي عقب نهاية الموسم، بعد النتائج السلبية للفريق، وابتعاده عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

وقالت صحيفة "تليغراف" الإنجليزية, إن إنريكي طلب من إدارة تشيلسي الحصول على راتب سنوي قيمته 16.5 مليون يورو، وهو نفس الراتب الذي تقاضاه الموسم الماضي مع برشلونة.

وذكرت "تليغراف" أن تشيلسي يرى أن الراتب المطلوب من المدرب الإسباني مبالغ فيه، خاصة أن كونتي المدير الفني الحالي للفريق، يحصل على 9.5 مليون يورو فقط سنويا.

وأوضحت أن "البلوز" يتجه بنسبة كبيرة لصرف النظر عن التعاقد مع إنريكي، ويدرس خيار التعاقد مع الألماني توماس توخيل مدرب بوروسيا دورتموند الأسبق، أو الإيطالي ماوريسيو ساري مدرب نابولي.

يشار إلى أن إنريكي لا يدرب أي فريق حاليا، بعد انتهاء تجربته مع برشلونة التي امتدت لـ3 مواسم في الفترة من 2014 وحتى 2017، والتي كان أبرز إنجازاته خلالها الفوز بالدوري الإسباني مرتين, ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.