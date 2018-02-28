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غزة - الرسالة نت

توقع الراصد الجوي داوود الطروة أن يطرأ اليوم الأربعاء ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين.

ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صافٍ، ومائلا للبرودة في المناطق الجبلية، ولطيفا في باقي المناطق نهارا، وباردا ليلا، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويوم غد الخميس يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام.

ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صافٍ، ومائلا للبرودة في المناطق الجبلية، ولطيفا في باقي المناطق نهارا، وباردا ليلا، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.