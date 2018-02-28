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الرسالة نت - وكالات

هبطت أسعار الذهب 1%، بعدما تعهد الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بالتمسك بزيادات تدريجية لأسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في السوق الفورية 1.14% إلى 1317.91 دولار للأونصة في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، بعدما تراجع أثناء الجلسة إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 1313.26 دولار.

وهبطت العقود الأمريكية للذهب تسليم أبريل/نيسان 1.1%، لتبلغ عند التسوية 1318.60 دولار للأونصة.

وارتفع الدولار ليضغط على الذهب بعدما أبلغ جيروم باول رئيس الاحتياطي الاتحادي أعضاء الكونغرس الأمريكي بأن زيادات أسعار الفائدة يجب أن تستمر على الرغم من المحفزات الإضافية المتمثلة في تخفيضات ضريبية وإنفاق حكومي.

ويشير الاتجاه الحالي للمركزي الأمريكي إلى زيادة أسعار الفائدة ثلاث إلى أربع مرات هذا العام.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.43% إلى 16.42 دولار للأونصة بعد أن هبطت إلى 16.32 دولار وهو أدنى مستوى في أسبوعين.

وانخفض البلاديوم 2.3% إلى 1036.97 دولار للأونصة، بينما تراجع البلاتين 1.5% إلى 984.40 دولار للأونصة بعد أن سجل أدنى مستوى في أسبوعين عند 976 دولارا.

سي أن بي سي