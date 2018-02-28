تصغير الخط تكبير الخط

الرياض - الرسالة نت

يزور رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري السعودية، الأربعاء، وفق ما أكد مصدر حكومي، في خطوة هي الأولى بعد أزمة أحدثتها استقالته من الرياض قبل نحو أربعة أشهر قبل أن يتراجع عنها في بيروت.

وقال مصدر حكومي إن زيارة الحريري الى السعودية تبدأ اليوم من دون أي تفاصيل إضافية.

وأوضح مصدر آخر قريب من الحريري إنه "سيلتقي الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان".

ويأتي اعلان هذه الزيارة غداة تلقي الحريري، الإثنين، دعوة لزيارة السعودية نقلها إليه المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا خلال زيارة له إلى بيروت. ووعد الحريري بتلبيتها “في أقرب وقت ممكن”.

وقدم الحريري في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني استقالته بشكل مفاجئ من الرياض، واتهم حزب الله وإيران بالسيطرة على لبنان.

وبقي لأسبوعين في الرياض وسط ظروف غامضة، ليغادرها إلى باريس ومنها الى بيروت إثر وساطة فرنسية.

وقامت السلطات اللبنانية بحملة دبلوماسية حينها للمطالبة بعودته بعدما اعتبره الرئيس اللبناني ميشال عون “محتجزاً” رغم إرادته في المملكة. وتوترت إثر ذلك العلاقة بين لبنان والسعودية.

وتراجع الحريري عن استقالته فور عودته إلى بيروت، من دون أن يكشف ظروف استقالته. وخلال وجوده في الرياض حيث تقيم زوجته مع أولادهما الثلاثة، نفى الحريري مراراً أن يكون “محتجزاً”.

وأمضى الحريري سنوات طويلة من حياته في السعودية إلى حين بدء مسيرته السياسية. وكانت الرياض باستمرار مساندة له في كل خياراته السياسية في لبنان بعد اغتيال والده رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في العام 2005.