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الضفة المحتلة- الرسالة نت

أصيب عشرات الطلبة بحالات اختناق، اليوم الأربعاء، جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، الذي أطقته قوات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه مدرسة جابر الأساسية في واد النصارى بالخليل.

وأكد سكرتير المدرسة سليمان أبو شرخ أن قوات الاحتلال ألقت وابلا من الغاز السام باتجاه مدرسة جابر الأساسية قرب مستوطنة "كريات أربع"، ما أدى إلى إصابة عشرات الطلاب بحالات اختناق، وتم إسعافهم ميدانيا .

وأشار أبو شرخ إلى أن المدرسة تعرضت لاعتداءات مشابهة ومتكررة من قبل قوات الاحتلال، مما أثر على انتظام العملية التعليمية.