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القدس- الرسالة نت

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، ودنّسوا حرمته، بحراسة مشددة ومعززة من قوات الاحتلال الخاصة.

وقال مراسلنا في القدس إن الاقتحامات جاءت مع بدء عيد المساخر "البوريم" العبري، والذي استبقته جماعات الهيكل المزعوم بدعوات مكثفة لجمهورها من المستوطنين، بالمشاركة الواسعة في اقتحام الأقصى اليوم ويوم غد الخميس.

وأشار إلى محاولات متكررة من بعض المستوطنين لإقامة طقوس وحركات تلمودية صامتة في المسجد، في الوقت الذي نفذت فيه مجموعات المستوطنين جولات استفزازية ومشبوهة في المسجد، واستمعت الى شرح حول أسطورة الهيكل مكان الأقصى المبارك.

وكالة وفا الحكومية