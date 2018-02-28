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الرسالة نت- خاص

أكد عارف أبو جراد، نقيب موظفي السلطة في قطاع غزة، أن خطوة الحكومة بإيقاف العمل بقانون "التقاعد المبكر" غير كافية وتحتاج لتحركات أكثر دعما وتأثيرا لموظفي السلطة.

وقال أبو جراد، في تصريح لـ"الرسالة نت"، إن الحكومة مطالبة بإعادة صرف رواتب موظفي السلطة كاملة، وكذلك دفع مستحقاتهم الخاصة بالتأمينات والمعاشات المتوقفة منذ أكثر من ستة أشهر.

وأضاف: "لا يزال هناك ما يقارب الـ7000 موظف يعتبروا في نظام التقاعد، وعلى الحكومة اتخاذ خطوات جادة لإعادة صرف رواتبهم كاملة وتعويض كل حقوقهم المالية".

وقال ماجد الحلو رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية مساء أمس الثلاثاء، إنه "تم إيقاف العمل بقانون التقاعد المبكر للموظفين المدنيين في قطاع غزة، وسيتم خلال الفترة المقبلة، إعادة كافة الموظفين المستنكفين بغزة، لأماكن عملهم في المؤسسات الحكومية".