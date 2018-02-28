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رام الله - الرسالة نت

كثفت قوات الاحتلال من اعتقالاتها بحق أبناء الكتلة الإسلامية في جامعات الضفة الغربية خلال اليومين الماضيَين، إذ اعتقلت 7، وأصدرت حكما بحق آخر.

ففي مدينة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الطالبين عز أبو حسين ومعتصم النتشة، والطالب في جامعة البوليتكنيك صهيب القواسمي، في حين أصدرت حكماً على الطالب نزار محمد بالسجن لمدة 10 أشهر، وغرامة مالية بقيمة 3 ألاف شيكل.

وفي جامعة النجاح الوطنية اعتقلت قوات الاحتلال الطالبين عبد الرحمن شحادة وخالد كوع، علماً بأن موعد زفاف شحادة بعد 20 يوماً.

إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الطالب في جامعة بيرزيت مصعب مفارجة بعد اقتحام منزله في قرية بيت لقيا، وذلك عقب أيام قليلة من اعتقال منسق الكتلة الاسلامية الطالب أسيد القدومي.

وفي ذات السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الطالب في جامعة القدس محمد عطا أثناء مروره على حاجز جبع العسكري عائداً من الجامعة، علماً بأنه أسير محرر.