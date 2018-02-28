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غزة- الرسالة نت

وصل مساء اليوم الأربعاء، وفد حركة "حماس" برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

وقالت حركة حماس، في بيان مقتضب، مساء اليوم، إن وفد حركة حماس برئاسة هنية عاد إلى القطاع مختتمًا زيارة إلى العاصمة المصرية القاهرة استمرت أسابيع.

وأوضحت، أن وفد حماس في زيارة إلى العاصمة المصرية القاهرة، التقى خلالها بالمسؤولين المصريين لبحث تطورات ملف المصالحة والتخفيف عن قطاع غزة.

وجرى خلال لقاءات القاهرة مناقشة التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وملف المصالحة، إلى جانب العلاقة الثنائية على المستوى السياسي والأمني.